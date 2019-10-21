İzmir'de ev sahibi-kiracı kavgası: 2 yaralı

21.10.2019 09:20

İzmir'in Konak ilçesinde ev sahibi ile kiracı arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yurdakul Ö, Göztepe Mahallesi Susuzdede Parkı'nda karşılaştığı ve bir süre önce evini evini kiraladığı Gerçek B. ile henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda Gerçek B, bıçakla Yurdakul Ö'yü yaraladıktan sonra dengesini kaybederek yere düştü. Başını yere çarpan Gerçek B. de yaralandı.

Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerice Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA