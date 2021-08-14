İzmir'de ev alevlere teslim oldu
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İzmir'de ev alevlere teslim oldu

İzmir'de ev alevlere teslim oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 3 katlı bir binanın en üst katındaki evde çıkan yangın, yan binada bulunan 2 daireye sıçradı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 3 katlı bir binanın en üst katındaki evde çıkan yangın, yan binada bulunan 2 daireye sıçradı. Yangının çıktığı ev küle dönerken, ev sahibi Hasan B., sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Umut Mahallesi 3867 sokakta bulunan 3 katlı binanın en üst katında çıktı. Alevleri ve dumanları gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbar verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binaya girerek yangına müdahale etmeye başladı. Bu sırada yangın yan tarafta bulunan binadaki 2 daireye sıçradı. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, yangının çıktığı ev kullanılamaz hale geldi. Yangının sıçradığı diğer daireler ise kısmi zarar gördü. Evinin yandığını gören ev sahibi Hasan B., sinir krizi geçirerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hasan B.'nin durumunun iyi olduğu bildirilirken yangının elektrik aksamından meydana geldiği öğrenildi. - İZMİR

İzmir'de ev alevlere teslim oldu
İzmir'de ev alevlere teslim oldu
İzmir'de ev alevlere teslim oldu
İzmir'de ev alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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