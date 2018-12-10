İzmir'de Etkili Olan Sis, Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

İzmir'de, gece saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

İzmir'in birçok ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin azaldığı sisli havada, sürücüler ise yavaş giderek herhangi bir kazaya karışmamak için önlem aldı. Öte yandan, olumsuz hava şartları nedeniyle trafik polisleri sürücüleri uyarmak için tepe lambalarını yakarak ana caddelerde devriye attı.