İzmir'de espor okuryazarlığı eğitimi verilecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de espor okuryazarlığı eğitimi verilecek

AA / Halil Şahin - Haberler | Güncel
İzmir'de espor okuryazarlığı eğitimi verilecek

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ile İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ortaklığında "İzmir Espor Okuryazarlığı Eğitim Projesi" hayata geçirilecek.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ile İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ortaklığında "İzmir Espor Okuryazarlığı Eğitim Projesi" hayata geçirilecek.

İzmir Espor Okuryazarlığı Eğitim Projesi Koordinatörü Yasin Nuri Çakır, yaptığı açıklamada projeyle kentteki gençlere ve ailelere espor bilincinin kazandırılması, profesyonel esporcu ve espor koçu yetiştirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Esporun dünyada ve Türkiye'de giderek yaygınlaştığına dikkati çekerek, projeyle bu alanda yaşanan eğitim eksikliğinin giderilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Çakır, proje kapsamında 1000 genç ve 500 aileye espor odaklı etik, sağlık, temel eğitim, kariyer, STEM, sağlıklı oyun atölyeleri gibi eğitimler verileceğini aktararak, şunları ifade etti:

"Özellikle ebeveynlerde espor ekosistemine karşı olumsuz bir algı oluşmuş durumda. Bunun en önemli nedeni espor okuryazarlığı konusundaki eksiklik. Yani aileler esporun anlamını, ne tür faydalarının olduğunu, bazı olumsuzluklarla mücadelede nasıl kullanılabileceğinden haber siz. Dolayısıyla tüm paydaşların topluma espor okuryazarlığını kazandırma sorumluluğu var. Aksi takdirde esporun sağlayabileceği yararlardan feragat etmenin yanında; oyun bağımlılığı, anksiyete, obezite ve omurilik rahatsızlıkları gibi sağlık problemleri ile kumar ve yasa dışı bahis gibi siber suç tehditlerinin kaçınılmaz bir sonuç olacağı unutulmamalıdır."

Espor eğitimleri için son başvuru tarihi 30 Eylül 2021 olarak açıklandı. Başvurular www.izmir.esporegitimi.com adresi üzerinden yapılabilecek.

AA / Halil Şahin - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Eğitim alanında Türkiye için yeni ufuklar açacağına inandığım Milli Eğitim Şurası'nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitim alanında Türkiye için yeni ufuklar açacağına inandığım Milli Eğitim Şurası'nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında...

 Türkiye'de 27 bin 802 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 27 bin 802 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 334 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 334 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi yaşamını yitirdi.
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Fuat Oktay Devlet Bahçeli Yevgeniy Ziniçev Uğur İbrahim Altay
Magazin Amelia Hamlin Bensu Soral Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Okan Buruk Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Meral Akşener
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İzmir'de espor okuryazarlığı eğitimi verilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 08:58:22. #1.11#