İzmir'de esnaftan belediyeye su baskınına karşı önlem çağrısı

İZMİR'de, dün yaşamı olumsuz etkileyen lodos ve fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından şehirde hayat normale döndü. Denizin taşması nedeniyle iş yerlerini su basan esnaf, bir daha aynı durumun yaşanmaması için belediyeye önlem alınması çağrısında bulundu.

İzmir'de dün saatteki hızı 70 kilometreyi bulan lodos ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle Karşıyaka ve Konak'ta deniz taşarken, zaman zaman etkili olan sağanağın da etkisiyle cadde ve sokaklar göle döndü. Kordonboyu'nda bulunan dükkanların birçoğunda baskın yaşandı. Esnaf dükkanlarına giren suları kendi imkanlarıyla tahliye etti.

Lodos ve fırtına ulaşımı da etkiledi. Vapur seferleri iptal edilirken, tramvay seferlerinde de aksamalar oldu. Caddelerde biriken sular nedeniyle trafiğin durma noktasına geldiği kentte, şiddetli rüzgar, ağaçları devirdi. Gece saatlerinde lodos ve fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından kentte hayat normale dönmeye başladı. Deniz ve tramvay seferleri normal seyrine dönerken, göle dönen caddeler ekipler tarafından temizlendi. Kordonboyu'nda su basan işletmelerde de sular tamamen tahliye edildi. Denizin taşmasıyla birlikte yol kenarında biriken çöpler de sabahın erken saatlerinden itibaren ekipler tarafından toplandı.'HER YAĞMURDA SU İLE BOĞUŞUYORUZ'İş yerlerini su basan Kordonboyu esnafı, hemen her yağmurda bu tarz sorunlar yaşadıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi. Yaklaşık 6 bin lira zararları olduğunu söyleyen Umut Akbaş (26), "Denizden taşan sular dükkanımızın bahçesine doldu. Artık dükkanlarımız göle dönmesin istiyoruz. Kordonboyu için felaket bir akşam yaşadık. Bu konuda esnafın yanında olmak gerekiyor. Çünkü hemen her kış aynı şeyi yaşıyoruz. Dün 5-6 bin lira zararımız oldu" dedi.Esnaf Azad Adsay (25) ise, "Dün meydana gelen su basması sebebiyle çok mağdur olduk. Çekçekleri alıp Kordonboyu'nda suyla savaş verdik. Her yağmurda sularla boğuşuyoruz. Yetkililerin artık bu duruma el atması gerekiyor. Yağmur sebebiyle müşteri de alamadık. Neyse ki şimdilik dünden pek eser kalmadı" ifadelerini kullandı.POYRAZ ETKİLİ OLACAK

Lodos ve fırtınanın etkisini yitirdiği İzmir'de, gün boyu poyrazın etkili olacağı öğrenildi. Meteorolojiden alınan bilgiye göre, aralıklarla etkili olacak sağanağın geceden itibaren yerini karla karışık yağmura bırakacağı bildirildi. Hava sıcaklıklarının da 8 ila 10 derece azalacağı ifade edildi.

