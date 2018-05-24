İzmir'de Esnafın "Yemek Kartı" Sevinci

Yemek kartlarından alınan komisyona sınır getiren yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi, sektörde büyük bir memnuniyetle karşılandı.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, geçen hafta gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinde esnafın şikayetini Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'ye ilettiklerini belirterek, sorunun çözülmesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Özgöner, yemek kartlarıyla hizmet sunmanın yiyecek içecek sektöründeki işletmeler için bir alternatif değil neredeyse bir zorunluluk halinde geldiğine işaret ederek, "Ancak, yüksek komisyon oranları işletmeleri zorluyordu. Söz konusu düzenleme neticesinde, yüksek komisyon oranları sebebiyle, yemek kartı kullanmamayı tercih eden pek çok işletmenin bundan böyle yemek kartı sistemine geçeceği kanaatindeyiz." ifadelerini kullandı.

"Büyük bir haksızlığın önüne geçildi"

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu da yüksek komisyon oranları ve ödeme süreleri nedeniyle uzun süredir tartışma konusu olan "Yemek kartları" sorununun çözüldüğünü, verdikleri uzun soluklu mücadelenin meyvelerini topladıklarını bildirdi.

Mutlu, uzun süredir devam eden büyük bir haksızlığın önüne geçildiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Yayınlanan yönetmelikte düşüncelerimize ve beklentilerimize yer verilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Yönetmelik, lokantacı ve büfeci esnafı başta olmak üzere gıda işi ile uğraşan, gıda mamulü üreten ve satan tüm esnaf sanatkarları rahatlatacak. Başta Başbakanımız Binali Yıldırım ve Bakanımız Bülent Tüfenkçi olmak üzere yönetmelikte emeği geçen herkese, ağır bir yükten kurtulan esnaf sanatkarlarımız adına teşekkür ediyoruz."