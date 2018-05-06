İzmir'de Esnaf Sandığa Gitti

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, emekliye bayram ikramiyesi verilecek olmasının iç piyasayı canlandıracak bir destek olduğunu söyledi.

Kültürpark'taki 1 Nolu Hol'de düzenlenen İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 25. Olağan Genel Kurulu'nda yönetim faaliyetlerini ve çalışmalarını anlatan Mutlu, birliğin 350 bin üyesi olduğunu, aileleriyle birlikte 1 milyon kişiyle bağları bulunduğunu belirtti.

Dünyada büyük dönüşümler yaşandığını, bunlara uyum sağlamaları gerektiğini kaydeden Mutlu, yeni dönemdeki vizyonlarını bunlara göre belirlediklerini aktardı.

Zincir mağazaların şehir içinde yapılmasını doğru bulmadıklarını aktaran Mutlu, şöyle devam etti:

"Ege Üniversitesi'nde 'öğrencilere yurt yapacağız' diye aldığınız yeri forum yaparsanız doğru değil. Bu mağazalar geldiği zaman yerle bir ediyor oradaki esnafı. Perakende ile ilgili kanunun revize edilmesi lazım. Nereye mağaza açılacağına komisyonun karar vermesi lazım. Kurulmasın demiyorum ama Avrupa'da nasılsa burada da öyle, şehrin dışında olmalı."

Mutlu, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramı öncesi verilecek bayram ikramiyesine değinerek, "Bu, alışverişi canlandıracak, hareketlendirecek. İç piyasayı canlandıracak bir destektir. Bu destekleri için emeğe geçenlere teşekkür ederiz." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da kendisinin de 17 yıl esnaflık yaptığını, esnafın çalışma koşullarını bildiğini belirtti. Kocaoğlu esnafı desteklediklerini, desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Divan başkanlığını İzmir Demir İşleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Atilla Almaç'ın yaptığı genel kurula, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel ile İESOB Onursal Başkanı Mehmet Ali Susam da katıldı.