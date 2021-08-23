İzmir'de eski sevgilisini darp ettiği ileri sürülen şahıs 10 yerinden bıçaklandı
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İzmir'de eski sevgilisini darp ettiği ileri sürülen şahıs 10 yerinden bıçaklandı

İzmir'de eski sevgilisini darp ettiği ileri sürülen şahıs 10 yerinden bıçaklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Bornova ilçesinde iddiaya göre eski sevgilisini darp eden şahsa yoldan geçen bir kişi müdahalede bulundu.

İzmir'in Bornova ilçesinde iddiaya göre eski sevgilisini darp eden şahsa yoldan geçen bir kişi müdahalede bulundu. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz kişi eski sevgilisini darp eden şahsı ve yanında bulunan arkadaşını 10 yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Olay, Cumartesi günü (dün) akşam saatlerinde Altındağ semti Kemalpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, eski sevgilisiyle buluşan Ahmet T.D. (29) ve eski sevgilisi M.Ö. arasında tartışma çıktı, tartışmada Ahmet T.D., M.Ö.'yü darp etti. Bu esnada caddeden geçmekte olan kimliği belirsiz bir kişi, Ahmet T.D.'ye tepki gösterdi. Ahmet T.D. ile kimliği belirsiz kişi arasında tartışma başlarken, tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ardından Ahmet T.D.'nin arkadaşı Osman Ç. (19) de kavgaya dahil olurken, kimliği belirsiz kişi yanında bulunan bıçakla Osman Ç.'yi ve Ahmet T.D.'yi 10 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle ağır yaralandığı belirlenen Ahmet T.D. ve arkadaşı Osman Ç., Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif yaralanan Osman Ç. taburcu edilirken, Ahmet T.D.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri, şüphelinin yakalanması içi çalışma başlattı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İzmir'de eski sevgilisini darp ettiği ileri sürülen şahıs 10 yerinden bıçaklandı - Haberler
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