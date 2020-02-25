İzmir'de eski ortağını pompalı tüfekle öldüren kişi yakalandı
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İzmir'de eski ortağını pompalı tüfekle öldüren kişi yakalandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı eski ortağını pompalı tüfekle öldüren kişi, gözaltına alındı.

25.02.2020 15:46 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:46
İzmir'de eski ortağını pompalı tüfekle öldüren kişi yakalandı

'in ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı eski ortağını pompalı tüfekle öldüren kişi, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, U.A. (29), İnönü Mahallesi'ndeki evinden çıkan Taşkın Sert'i (36) pompalı tüfekle iki el ateş ederek öldürdü. Zanlı, olay yerinden kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, U.A'yı, Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.

U.A. ile Sert'in bir süre sanayi sitesinde birlikte dükkan işlettikleri ve aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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