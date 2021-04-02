Eski konsolosluk binasına kumar baskınında 39 kişi suçüstü yakalandı
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Eski konsolosluk binasına kumar baskınında 39 kişi suçüstü yakalandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'in Narlıdere ilçesinde daha önce konsolosluk olarak kullanılan etrafı duvarlarla çevrili bir villaya düzenlenen kumar operasyonunda, suçüstü yakalanan 39 kişiye 169 bin 610 lira para cezası kesildi.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde daha önce konsolosluk olarak kullanılan etrafı duvarlarla çevrili bir villaya düzenlenen kumar operasyonunda, suçüstü yakalanan 39 kişiye 169 bin 610 lira para cezası kesildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Narlıdere'deki lüks bir villanın kumarhaneye çevrildiği bilgisine ulaştı.

Daha önce konsolosluk binası olarak kullanıldığı belirlenen binayı gözlemleyen ekipler, villa arazisi çevresinin 5 metrelik duvarlarla çevrili olduğunu, duvarların üzerlerine de dikenli tel döşendiğini gördü.

Giriş kapısının metal korunaklı olduğunu ve bariyer sistemi bulunduğunu, bunun arkasında farklı kapıların da yer aldığını tespit eden ekipler, evin çevresindeki yollara da güvenlik kamerası yerleştirildiğini saptadı.

Uzaktan kumandalı kapı müşteri için açıldığı anda operasyon gerçekleşti

Villada haftanın belirli günlerinde yüklü bahislerle kumar oynandığı belirleyen ekipler, eve girmek için uygun anı bekledi.

Uzaktan kumandalı kapının araç girişi için açıldığı sırada düzenlenen baskında, villanın girişindeki oyun salonu, üst kattaki özel kumar odaları, akıllı okey masası ve diğer oyun masalarındaki 39 kişi suçüstü yakalandı.

Aramalarda, oyun çetele kağıtları ile çok sayıda iskambil kağıdı ele geçirildi. Evdeki kişilerin üst aramasında yaklaşık 620 bin lira, 50 bin dolar, 15 avro ile binin üzerinde para yerine kullanılan çipler ele geçirildi.

Suçüstü yakalanan 39 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında kumar oynamaktan 46 bin 760 lira, Kovid-19 tedbirleri ihlalinden ise 122 bin 850 olmak üzere olmak üzere toplam 169 bin 610 lira para cezası kesildi.

Kumar malzemelerine el konulurken, villayı kiraladığı belirlenen Ş.C. hakkında kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak suçundan işlem yapıldı.

Eski konsolosluk binasına kumar baskınında 39 kişi suçüstü yakalandı
Eski konsolosluk binasına kumar baskınında 39 kişi suçüstü yakalandı
Eski konsolosluk binasına kumar baskınında 39 kişi suçüstü yakalandı
Eski konsolosluk binasına kumar baskınında 39 kişi suçüstü yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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