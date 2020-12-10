İzmir'de eski eşini tabancayla öldüren zanlı tutuklandı
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İzmir'de eski eşini tabancayla öldüren zanlı tutuklandı

10.12.2020 16:59 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:04
İzmir'de eski eşini tabancayla öldüren zanlı tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde eski eşini tabancayla öldüren zanlı tutuklandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde eski eşini tabancayla öldüren zanlı tutuklandı.

İnönü Caddesi'ndeki unlu mamuller işletmesinde eski eşi Fulya Öztürk'ü (35) tabancayla öldüren H.O.B'nin (31) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki ifadesinde eski eşini kıskançlık nedeniyle vurduğunu ileri süren zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İnönü Caddesi'ndeki unlu mamuller işletmesinde çalışan Fulya Öztürk, iş yerine gelen eski eşi H.O.B. tarafından silahla vurularak öldürülmüş, kaçan şüpheli teslim olmuştu.

İki çocukları bulunan çiftin iki yıl önce ayrıldığı ve zanlının çeşitli suçlardan kaydının olduğu öğrenilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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