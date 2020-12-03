İzmir'de eski eşini bıçakla yaralayan sanığa 15 yıl 6 ay hapis cezası
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İzmir'de eski eşini bıçakla yaralayan sanığa 15 yıl 6 ay hapis cezası

03.12.2020 23:55 | Son Güncelleme: 03.12.2020 23:58
İzmir'de eski eşini bıçakla yaralayan sanığa 15 yıl 6 ay hapis cezası

İzmir'in Tire ilçesinde eski eşini bıçakla yaralayan sanık, 15 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

İzmir'in Tire ilçesinde eski eşini bıçakla yaralayan sanık, 15 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Ödemiş 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Günay Alkan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Müşteki Fatma Tüfenkçi ve avukatlar da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Alkan'ın "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Heyet, sanığın cezasında iyi hal ve indirime yer olmadığına karar verdi.

Olayın geçmişi

Tire Devlet Hastanesi Yeni Doğan Servisi'nde hemşire olarak görev yapan iki çocuk annesi Fatma Tüfenkçi (39), 22 Eylül 2019'da iş çıkışı Adnan Menderes Mahallesi'ndeki evine dönerken eski eşi Günay Alkan'ın (43) bıçaklı saldırısına uğramıştı.

Tüfenkçi, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmış, tutuklanan Alkan hakkında "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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