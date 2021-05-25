Eski eşi ve iki kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı
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Eski eşi ve iki kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bir evde eski eşi ile bir kişiyi tabancayla yaralayıp kaçan, çarşıda bir esnafı da yaraladıktan sonra gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bir evde eski eşi ile bir kişiyi tabancayla yaralayıp kaçan, çarşıda bir esnafı da yaraladıktan sonra gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Zafer Mahallesi Yenikent Sitesi'nde 24 Mayıs'ta yaşanan olayın ardından polisin yakaladığı S.H, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

S.H, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, Ödemiş Kaymakçı Cezaevi'ne gönderildi.

Yaralıların, kaldırıldıkları hastanede tedavilerinin sürdüğü, birinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

S.H'nin, Zafer Caddesi'ndeki dükkanda uydu anteni satan Tayyar Ö'ye (41) tabancayla ateş ettikten sonra uzaklaştığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Eski eşi ve iki kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı
Eski eşi ve iki kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı
Eski eşi ve iki kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı
Eski eşi ve iki kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı
Eski eşi ve iki kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı
Eski eşi ve iki kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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