Eski eşi ve iki kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bir evde eski eşi ile bir kişiyi tabancayla yaralayıp kaçan, çarşıda bir esnafı da yaraladıktan sonra gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.