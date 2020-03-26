İzmir'de eski eşi ve baldızını öldüren sanığa 2 kez müebbet hapis cezası İzmir'in Çiğli ilçesinde eski eşi ve baldızını tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık hakkında karar çıktı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde eski eşi ve baldızını tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık hakkında karar çıktı.

Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Maktullerin ailesinin avukatı sanığın tasarlayarak adam öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Tutuklu sanık Göksel Sağlam, pişman olduğunu ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanığın eski eşi ve baldızına yönelik "kasten adam öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmasına, sanığın geçmişi ve eylemden sonraki davranışları göz önünde bulundurularak cezalarda indirim uygulanmamasına karar verdi.

Heyet, sanığın eski kayınvalidesine yönelik "silahla tehdit" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 yıl hapis cezası, "ruhsatsız silah taşıma" suçu nedeniyle de 1 yıl hapis ve 30 gün adli para cezası ile cezalandırılmasını da kararlaştırdı.

- Olay

Çiğli ilçesinde 19 Haziran 2019'da Menemen Açık Ceza İnfaz Kurumundan izinli çıkan Göksel Sağlam, eski eşi ve baldızını tabancayla öldürmüştü.

Sağlam hakkında "birden fazla kişiyi kasten öldürme", "silahla tehdit" ve "ruhsatsız silah taşımak" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Kaynak: AA