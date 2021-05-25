İzmir'de eski eşi ile iki kişiyi silahla vurarak yaralayan şüpheli tutuklandı
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İzmir'de eski eşi ile iki kişiyi silahla vurarak yaralayan şüpheli tutuklandı

İzmir'de eski eşi ile iki kişiyi silahla vurarak yaralayan şüpheli tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Ödemiş ilçesinde boşandığı eski eşi ve yanındaki kişiyi silahla vuran şüpheli ardından girdiği kahvehanede bir kişiyi daha vurarak yaraladı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde boşandığı eski eşi ve yanındaki kişiyi silahla vuran şüpheli ardından girdiği kahvehanede bir kişiyi daha vurarak yaraladı. Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Zafer Mahallesi Yenikent Sitesi'nde bulunan bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. İddiaya göre boşandığı eski eşinin bulunduğu eve gelen Selçuk H. (46), eşi Emine Y. (36) ve Gökhan U.'ya (23) tabanca ile ateş ederek kaçtı. Silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Emine Y.'nin bacağından, Gökhan U.'nun ise yüzünden tabancayla vurulup yaralandığı öğrenildi. Yaralılar sağlık görevlileri tarafından ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daha sonra kahvehanede bir kişiyi vurdu

Olayın ardından İnönü Mahallesi Zafer Caddesi üzerindeki bir kahvehaneye gelen şüpheli, burada da Tayyar Ö. ile karşılaştı. Yanında getirdiği silahla Tayyar Ö.'ye ateş eden Selçuk H., kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakalandı. Vücuduna isabet eden mermi ile yaralanan Tayyar Ö., ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ayrıca, kahvehanede meydana gelen silahlı saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde Selçuk H.'nin Tayyar Ö.'ye ateş ettiği görülüyor.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Selçuk H., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - İZMİR

İzmir'de eski eşi ile iki kişiyi silahla vurarak yaralayan şüpheli tutuklandı
İzmir'de eski eşi ile iki kişiyi silahla vurarak yaralayan şüpheli tutuklandı
İzmir'de eski eşi ile iki kişiyi silahla vurarak yaralayan şüpheli tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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