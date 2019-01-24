İzmir'de Eski Binada Çökme; 1 Ölü, 1 Yaralı (2)
ENKAZDAN CESEDİ ÇIKARILDIİzmir'in Konak ilçesindeki yağmurun etkisiyle çöken eski binanın enkazı altında kalan İbrahim Yardım'da acı haber geldi.
ENKAZDAN CESEDİ ÇIKARILDI
İzmir'in Konak ilçesindeki yağmurun etkisiyle çöken eski binanın enkazı altında kalan İbrahim Yardım'da acı haber geldi. Olayın ardından başlatılan ve 9 saat süren arama kurtarma çalışmaları sonucu İbrahim Yardım'ın cansız bedenine ulaşıldı. Yardım'ın cesedi, AFAD ekipleri tarafından enkaz altından çıkarılmaya çalışılıyor.
Binada meydana gelen çökme sırasında enkaz altında 1 kişi ise yaralı olarak kurtarılmıştı.
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,
Kaynak: DHA