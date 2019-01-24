İzmir'de Eski Binada Çökme; 1 Ölü, 1 Yaralı (2)

İzmir'de Eski Binada Çökme; 1 Ölü, 1 Yaralı (2)

ENKAZDAN CESEDİ ÇIKARILDIİzmir'in Konak ilçesindeki yağmurun etkisiyle çöken eski binanın enkazı altında kalan İbrahim Yardım'da acı haber geldi.

İzmir'de Eski Binada Çökme; 1 Ölü, 1 Yaralı (2)

ENKAZDAN CESEDİ ÇIKARILDI

İzmir'in Konak ilçesindeki yağmurun etkisiyle çöken eski binanın enkazı altında kalan İbrahim Yardım'da acı haber geldi. Olayın ardından başlatılan ve 9 saat süren arama kurtarma çalışmaları sonucu İbrahim Yardım'ın cansız bedenine ulaşıldı. Yardım'ın cesedi, AFAD ekipleri tarafından enkaz altından çıkarılmaya çalışılıyor.

Binada meydana gelen çökme sırasında enkaz altında 1 kişi ise yaralı olarak kurtarılmıştı. 

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,  

Kaynak: DHA
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