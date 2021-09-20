İzmir'de eski Bakırçay Nehri yatağındaki balık ölümleri ile ilgili inceleme başlatıldı

İzmir'in Dikili ilçesinde, eski Bakırçay Nehri yatağındaki su birikintisindeki balık ölümlerine ilişkin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

Denizle bağlantısı bulunmayan su birikintisinde balık ölümleri görülmesi üzerine ekipler, sudan numune alarak incelenmek üzere laboratuvara gönderdi.

Çandarlı Dayanışma Derneği Başkanı Halil İbrahim Bircan, balık ölümlerinin sudaki oksijen miktarının azalmasından kaynaklandığını savundu.

Eski nehir yatağındaki suyun deniz ile bağlantısının bulunmadığını kaydeden Bircan, "Balıkların üreme noktası olarak bir tek burası kaldı. Bizim buralara sahip çıkmamız gerekiyor. Toplum olarak yerel yöneticiler olarak buraya sahip çıkmamız lazım. Balık olmadığında hayıflanıyoruz. Üreme alanlarımızı korumamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan Dikili Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince su birikintisinin denizle bağlantısını sağlamak amacıyla kanal açıldı.