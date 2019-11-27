İzmir'de eşinin baltayla öldürdüğü kadın son yolculuğuna uğurlandı
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İzmir'de eşinin baltayla öldürdüğü kadın son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de eşi Yakup Polat tarafından oturduğu evde baltayla öldürülen Sevgi Polat'ın cenazesi defnedildi.

27.11.2019 15:08 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:08
İzmir'de eşinin baltayla öldürdüğü kadın son yolculuğuna uğurlandı

'de eşi Yakup Polat tarafından oturduğu evde baltayla öldürülen Sevgi Polat'ın cenazesi defnedildi.

Sevgi Polat'ın cenazesi, İzmir 'ndan yakınları tarafından alınarak Yeşilbağlar Camisi'ne getirildi.

Öğlen namazına müteakip kılınan namazın ardından helallik alındı.

Cenaze törenine, Polat'ın yakınlarının yanı sıra arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Olay

Buca Gediz Mahallesi 44 Sokak'ta Sevgi Polat eşi Yakup Polat tarafından oturdukları evde baltayla öldürülmüştü.

Zanlı daha sonrasında polisi arayarak teslim olmuş ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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