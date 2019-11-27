İzmir'de eşinin baltayla öldürdüğü kadın son yolculuğuna uğurlandı
İzmir'de eşi Yakup Polat tarafından oturduğu evde baltayla öldürülen Sevgi Polat'ın cenazesi defnedildi.
İzmir'de eşi Yakup Polat tarafından oturduğu evde baltayla öldürülen Sevgi Polat'ın cenazesi defnedildi.
Sevgi Polat'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından alınarak Yeşilbağlar Camisi'ne getirildi.
Öğlen namazına müteakip kılınan namazın ardından helallik alındı.
Cenaze törenine, Polat'ın yakınlarının yanı sıra arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
Olay
Buca Gediz Mahallesi 44 Sokak'ta Sevgi Polat eşi Yakup Polat tarafından oturdukları evde baltayla öldürülmüştü.
Zanlı daha sonrasında polisi arayarak teslim olmuş ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.