İzmir'de eşini ve 2 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı İzmir'in Menemen ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini ve olaya müdahale eden 2 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

İzmir'in Menemen ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini ve olaya müdahale eden 2 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün bir alışveriş merkezinde temizlikçi olarak çalışan H.Ç. ile yanına gelen kocası S.Ç. arasında tartışma çıktı.

Büyüyen tartışma sırasında eşini ve olaya müdahale eden temizlik görevlileri M.P. ile F.C'yi bıçakla yaralayan S.Ç, güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

Sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan H.Ç. ile F.C'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan jandarmaya teslim edilen S.Ç, bugün çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA