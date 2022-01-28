İzmir'de eşini öldürmeye teşebbüs eden sanığa verilen 18 yıl hapis cezası istinaftan geçti

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, boşanma aşamasında olduğu eşini, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla ağır yaralayan Burak K'ye yerel mahkemenin verdiği 18 yıl hapis cezasını hukuka uygun buldu.

Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının ardından daire, dosyayı ele aldı.

Sanığa verilen 18 yıl hapis cezasını hukuka uygun bulan dairenin kararında, şu ifadelere yer verildi:

"Kamu davasına konu duruşmanın kanuna uygun biçimde yürütüldüğü, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında ileri sürülen iddia ve savunmalar ile ikame edilen delillerin denetimi sağlayacak biçimde ve eksiksiz olarak sergilenerek tespit edildiği, yargılama sonucunda dosyaya yansıyan tüm deliller ve bilgilerin gerekçeli kararda yöntemince tartışılarak ulaşılan vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı ve bu suretle kabul edilen eylemin kanunda öngörülen suç tipine uygun olarak nitelendirilerek hüküm kurulduğu, ilk derece mahkemesinin kararında usule veya esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı anlaşıldığından istinaf başvurularının esastan reddine karar verildi."

Davanın geçmişi

Karşıyaka ilçesinde 3 Kasım 2020'de Burak K (26), boşanma aşamasındaki eşi A.K'yi (23), çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaralamıştı. A.K. kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı. Tutuklanan Burak K. hakkında "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılmıştı.

Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, sanığın duruşmalardaki ve suçtan sonraki davranışları gözeterek indirim uygulanmamasına hükmetmiş ve "eşini kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan sanığa 18 yıl hapis cezası vermişti.