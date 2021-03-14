İzmir' de eşini öldüren kocadan savunma: İznim olmadan dışarı çıkıyordu (2)

TUTUKLANDI

İzmir'de, eşi Hüsna Temurtaş'ı (30) tabancayla öldüren Hüseyin Temurtaş (34) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cinayet zanlısı, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.Bu arada eşi tarafından öldürülen Hüsna Temurtaş'ın cenazesinin ise Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Karanlıkdere köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Fırat AKAY/İZMİR, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY