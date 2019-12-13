İzmir'de eşini darbettiği iddia edilen koca tutuklandı

13.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:18

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan koca tutuklanırken, tedavi altına alınan kadının ise sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Alınan bilgiye göre, geçen hafta eşi İbrahim T. tarafından darbedildiği iddiasıyla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Filiz T'nin tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürüyor.

Hayati tehlikesi bulunan kadının beyin travması geçirdiği ve omuriliğinde de kırık saptandığı öğrenildi.

Olayın ardından gözaltına alınan İbrahim T. ise sevk edildiği Ödemiş Adliyesinde tutuklandı.

Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerinin, konuyla ilgili çalışma yaptığı kaydedildi.

Kaynak: AA