İzmir'de eşini boğarak öldüren şüpheli tutuklandı
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İzmir'de eşini boğarak öldüren şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel
İzmir'de eşini boğarak öldüren şüpheli tutuklandı

İzmir'in Çiğli ilçesinde dün tartıştığı eşini boğarak öldüren zanlı tutuklandı.

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İzmir'in Çiğli ilçesinde dün tartıştığı eşini boğarak öldüren zanlı tutuklandı.

Balatçık Mahallesi'ndeki evde çıkan tartışmanın ardından eşi C.Ö'yü boğarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan S.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının emniyetteki ifadesinde 15 yıllık eşiyle sorununun olmadığını, bir anlık tartışma sonucu olayın gerçekleştiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Olay

Balatçık Mahallesi'nde dün C.Ö'den (32) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirmiş, belirtilen adresteki evin yatak odasında kadının cesedi bulunmuştu.

Evde gözaltına alınan maktulün eşi S.Ö, ilk ifadesinde tartıştığı eşini boğduğunu itiraf etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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