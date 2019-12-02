İzmir'de eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
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İzmir'de eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

İzmir'de, tartıştığı eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

02.12.2019 21:16 | Son Güncelleme: 02.12.2019 21:16
İzmir'de eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

'de, tartıştığı eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Bir çocuk annesi eşi Ceylan O'yu (26) bıçaklayarak öldüren Yunus O'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay

Gaziemir ilçesinde dün, Ceylan O, tartıştığı eşi Yunus O. tarafından mahallede bıçakla yaralanmıştı.

Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamış, katil zanlısı koca polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Çiftin, boşanma aşamasında olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA
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