İzmir'de eşini bıçakla öldürüp iki çocuğunu yaralayan şüpheli tutuklandı
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İzmir'de eşini bıçakla öldürüp iki çocuğunu yaralayan şüpheli tutuklandı

14.02.2021 20:03 | Son Güncelleme: 14.02.2021 20:06
İzmir'de eşini bıçakla öldürüp iki çocuğunu yaralayan şüpheli tutuklandı

İzmir'in Bergama ilçesinde eşini bıçakla öldürüp çocuklarını yaralayan ardından intihara teşebbüs eden şüpheli, tutuklandı.

İzmir'in Bergama ilçesinde eşini bıçakla öldürüp çocuklarını yaralayan ardından intihara teşebbüs eden şüpheli, tutuklandı.

Katil zanlısı B.Ü'nün, Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.

Şüpheli, ifadesi alınmak üzere Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Ardından Bergama Adliyesine sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesinde tedavilerine devam edilen çocukların hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Gaziosmanpaşa Mahallesi Fesleğen Sokak'ta inşaat işçisi B.Ü. (40), 11 Şubat'ta eşi S.Ü'yü (40) bıçakla öldürmüştü. Çocukları H.F.Ü. (9) ve Z.Ü'yü de (5) yaralayan B.Ü, bıçakla intihar girişiminde bulunmuştu.

Katil zanlısı baba ile çocukları, sağlık ekiplerince Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırılmış, yaralılar daha sonra İzmir'e sevk edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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