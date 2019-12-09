İzmir'de eşini av tüfeğiyle yaralayan sanığın cezai ehliyeti araştırılacak

09.12.2019 18:26 | Son Güncelleme: 09.12.2019 18:26

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi, İzmir'in Karabağlar ilçesinde karısını pompalı tüfekle yaralayarak sol bacağının kesilmesine neden olan sanığın, cezai ehliyetinin araştırılmasına karar verdi.

Asliye Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararının ardından ilk kez İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Onur Akman, yaraladığı eşi Manolya Akman ve avukatlar katıldı.

Tutuklu sanık Onur Akman olaydan pişman olduğunu kaydetti. Akman, şöyle konuştu:

"Yapmamam gerekirdi. Askerliğimi bitirmeme 3 ay kala bana çürük raporu verdiler. Askerden dönünce 'Muğla'da yaşayalım' dedik. Evimize eşyaları almaya gittiğimizde Manolya, 'Senden çocuk sahibi olmak istemiyorum' dedi. Benden 2 yaş büyük amcamı sevdiğini söyledi. Susmasını söyledim ama devam etti. Öncesinde de mesajlaşmalarını görmüştüm. Dolabın arkasında bulunan av tüfeğini aldım, ayaklarına doğru 1 kez ateş ettim. Kan görünce de dondum kaldım, yardım edemedim. Kapıyı açıp yardım istedim. 'Polise haber verin' dedim."

Müşteki Manolya Akman ise sanığın iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve eşini aldatmadığını söyledi. Sanığın olayı planladığını da savunan Akman, "2 ay hastanede yattım. 10 ameliyat geçirdim. Sanığın babası, şikayetimden vazgeçmem için tehdit etti. Sanık daha önce de beni sopayla dövmüştü. Şikayetçiyim." dedi.

İddia makamı, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, askerlik şubesine müzekkere yazılarak, sanık ile ilgili sağlık dosyasının tamamının mahkemeye gönderilmesini istedi. Heyet, sağlık dosyası geldiğinde, duruşma günü beklenmeksizin sanığın cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığı konusunda rapor istenmesine hükmetti.

Mahkeme heyeti ayrıca mağdur Manolya Akman'ın uzuv kaybıyla ilgili Adli Tıp Kurumundan rapor istenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına da hükmederek duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 21 Mayıs'ta, Onur Akman tartıştığı karısını pompalı av tüfeğiyle yaralamıştı. Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan kadının sol bacağı uygulanan tedaviye rağmen diz kapağından kesilmişti.

Onur Akman, 3 Eylül'de 26 Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkmış, hakim, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçu dolayısıyla dosyanın görevli İzmir Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar vermişti.

Kaynak: AA