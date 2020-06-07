İzmir'de eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü
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İzmir'de eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kadın, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

İzmir'de eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü
07.06.2020 21:09 | Son Güncelleme: 07.06.2020 21:44

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kadın, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Dedebaşı Mahallesi 6118 Sokak'taki bir binanın 4. katında yaşayan Güler A. ile eşi İ.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Bunun üzerine alkollü olduğu iddia edilen İ.A, eşini çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Şüpheli, binadan çıkarken yardım çağırması için durumu komşusuna anlattı.

Bu arada kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.

Zanlı polis ekiplerine teslim oldu. Olay yerine gelen kadının yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Güler A'nın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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