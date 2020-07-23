İzmir'de Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları protesto edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'de Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları protesto edildi

Dünya Türk Birliği üyeleri, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına İzmir'de tepki gösterdi.

İzmir'de Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları protesto edildi
23.07.2020 19:39 | Son Güncelleme: 23.07.2020 19:48

Dünya Türk Birliği üyeleri, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına İzmir'de tepki gösterdi.

Ellerinde Türk ve Azerbaycan bayrakları bulunan katılımcılar, Konak'ta Saat Kulesi önünde toplandı.

Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının okunmasının ardından grup adına konuşma yapan Dünya Türk Birliği Genel Başkanı Murat Çobanoğlu, Ermenistan'ın Tovuz bölgesine yönelik saldırılarını şiddetle kınadıklarını belirterek, "Ermenistan geri dönülmez hatalı bir yoldadır. Azerbaycan toprağı Karabağ ve çevresini yıllardır işgal altında tutan Ermenistan bu saldırgan tutumu ile Güney Kafkasya'da kalıcı bir barış ortamının en büyük engeli olmaya devam etmektedir." dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh." sözünü anımsatan Çobanoğlu, "Fakat sulh için her alanda gereğini yapmaya hazırız. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Güçlü bir Türkiye, güçlü bir Azerbaycan, güçlü bir Türk dünyası var." diye konuştu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cinayet zanlısı eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı, Antalya'da yakalandı 3. Sayfa
Cinayet zanlısı eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı, Antalya'da yakalandı
Maaşlarını düzenli almaya başlayan işçiler başkana pankartla teşekkür etti Ekonomi
Maaşlarını düzenli almaya başlayan işçiler başkana pankartla teşekkür etti
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili Magazin
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Koronavirüs vakalarının arttığı Şanlıurfa'da ekipler denetimleri sıklaştırdı Güncel
Koronavirüs vakalarının arttığı Şanlıurfa'da ekipler denetimleri sıklaştırdı
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü 3. Sayfa
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Yüksek Askeri Şura'da 15 Temmuz'un kilit ismi Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi Güncel
Yüksek Askeri Şura'da 15 Temmuz'un kilit ismi Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
'Türkiye'nin yaptıkları cezasız kalmayacak' diyen Macron'a AK Parti'den sert tepki: Yanlış yerde duruyor
"Türkiye'nin yaptıkları cezasız kalmayacak" diyen Macron'a AK Parti'den sert tepki: Yanlış yerde duruyor
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı
'Meis Adası Türkiye'ye daha yakın' diyen Yunan profesör, Yüksek Bilim Konseyi'nden ihraç edildi
"Meis Adası Türkiye'ye daha yakın" diyen Yunan profesör, Yüksek Bilim Konseyi'nden ihraç edildi
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'nin içerisinden ilk görüntüler paylaşıldı
24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'nin içerisinden ilk görüntüler paylaşıldı
Başakşehir'in milli futbolcusu Mehmet Topal: İspanya'ya dönmek güzel olur
Başakşehir'in milli futbolcusu Mehmet Topal: İspanya'ya dönmek güzel olur
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı
İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı
Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni açıklama: Soylu kardeşim telefonla aradı, helalleştik
Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni açıklama: Soylu kardeşim telefonla aradı, helalleştik
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 417 lirayla rekor tazeledi
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 417 lirayla rekor tazeledi
Tarihi güne saatler kala Erdoğan ve Bahçeli'den Ayasofya Camisi'ne sürpriz ziyaret! Tabela açılışı yapıldı
Tarihi güne saatler kala Erdoğan ve Bahçeli'den Ayasofya Camisi'ne sürpriz ziyaret! Tabela açılışı yapıldı
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var
Son Dakika: İstanbul'da, internet üzerinden haksız kazanç sağlayan çeteye yönelik operasyonda 67 kişi yaklandı
Son Dakika: İstanbul'da, internet üzerinden haksız kazanç sağlayan çeteye yönelik operasyonda 67 kişi yaklandı
İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı
İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı
Akıntıya kapılan köpeği kurtarmak için kanala atlayan genç kayboldu
Akıntıya kapılan köpeği kurtarmak için kanala atlayan genç kayboldu
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Engin Altay Mustafa Şentop Pınar Gültekin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cenk Eren Tuvana Türkay İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Selçuk İnan Burak Yılmaz Hikmet Karaman Malcolm Thomas
Daha Fazla Muğla Bayram Fransa Antalya
Şu an buradasınız: İzmir'de Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları protesto edildi - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 19:48:22. #1.14#
title