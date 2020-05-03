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İzmir'de erkenci patateslerin hasadı başladı

İzmir'de erkenci patateslerin hasadı başladı
03.05.2020 11:00 | Son Güncelleme: 03.05.2020 11:00

Patatesin önemli üretim merkezlerinden olan İzmir'in Ödemiş ilçesinde patates hasadı başladı.

Patatesin önemli üretim merkezlerinden olan İzmir'in Ödemiş ilçesinde patates hasadı başladı.

Ödemiş'te taze patates sökümü başladı. Fiyatların 'toprakaltı' diye tabir edilen çuvalsız olarak tarlada 2 liranın üstünde olduğunu belirten üreticiler, piyasanın korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle olumsuz etkilenmemesini diledi. Ödemiş'te patates üreticiliği ve tohum bayiliği yapan Ziraat Mühendisi Özkan Akgün de mildiyö hastalığı tehlikesine dikkat çekerek, üreticinin ürünü yakın takibe alması ve ilaçlamayı ihmal etmemesi gerektiğini belirtti. Akgün, konuyla "Bu yıl Adana ve Datça'da da sökümler gecikti. Ödemiş'te Mayıs başı itibarı ile tek tük de olsa sökümler başladı. Adana ve Ödemiş patatesinin aynı anda piyasaya girmesi söz konusu. Ödemiş'teki sökümler genellikle ocak ayı ortasında elyaf altına dikilen patateslerdir. Normal şartlarda dekar başına 2-3 tonluk bir verim bekliyoruz. 20 Mayıs'tan sonra sökümler hızlanır. Haziran ayında da sona erer" dedi.

Hava şartlarının iyi takip edilmesi gerektiğini söyleyen Akgün, "Patateste mildiyö hastalığı en büyük tehlikedir. Yağış, sıcaklık ve nem oranlarının izlenmesi gerekir. Mantar hatalığı olan mildiyö yüzde 50-100'e kadar verimde düşüklüğe neden olur. Yumru kalitesi düşer. İlaçlama yapılmazsa hastalık tarlada bir sonraki yıla kalabilir. İlaçlama ve yakın takip önemlidir" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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