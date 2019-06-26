İzmir'de erken terhis sevinci

Askerlik sisteminin yeniden düzenlenmesi ile yayımlanan kararın ardından Bergama Askeri Garnizon Komutanlığı'nda görevli 169 asker erken terhis oldu.

Askerlik süresini 6 aya indiren, bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Bergama Garnizon Komutanlığı'nda vatani görevlerini yapan 169 asker terhis belgelerinin imzalanmasının ardından, vatani borcunu ödeyerek terhis oldu. Terhis işlemleri tamamlanan askerler komutanları ile vedalaştıktan sonra terhis belgesini alarak görevini tamamladı. Erken terhis olmanın mutluluğu dile getiren askerler garajlara akın etti.

"Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun"

Sekiz aydır hizmet taburunda vatani görevini yapan Umut Özüstler, "Vatani görevimizi yapmaktan her zaman onur ve gurur duyduk. Ama yeni yasa sayesinde ailelerimize daha erken kavuşacağız, bunun için çok mutluyuz. Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA