İzmir'de engelli genç 25 yıl sonra hayırseverlerin desteğiyle hasta yatağına kavuştu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan engelli Oğuz Akkuş'a hayırseverlerin desteğiyle elektrikli hasta yatağı hediye edildi.

AK Parti Karabağlar İlçe Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 yaşında geçirdiği hastalık nedeniyle kas gücünü kaybeden ve yüzde 90 engelli olan Oğuz Akkuş yatağa bağlı hale geldi.

Limontepe Mahallesi'ndeki evinde 25 yıldır kanepede yatan Akkuş için hayırseverlerin desteğiyle satın alınan elektrikli hasta yatağını AK Parti Karabağlar İlçe Kadın Kolları Başkanı ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Serap Eyce teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Serap Eyce, yeni hasta yatağı sayesinde Akkuş'un artık pencereden bakabildiğini kaydetti.

Eyce, konuşamayan, hareket edemeyen Akkuş'un yeni yatağında çok mutlu olduğunu aktararak, "Oğuz'un gözlerindeki o sevinme heyecanını görmemek mümkün değil. Bir kelime dahi edemiyordu ama gözleri bu hayrı yapan ve hasta yatağını ona gönderen bütün herkese teşekkür ediyordu." ifadelerini kullandı.

Serap Eyce, engelli gencin çok sevdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını da yeni yatağının yanına getirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Engelli genç kardeşimizin fotoğrafı görünce yüzünde hafif gülümseme oldu. Engelliler konusunda herkesten daha fazla hassas olan Sayın Cumhurbaşkanımıza engelli kardeşlerimizin hassasiyeti de en az onun kadar. Onu gösterebildikleri imkanda göstermeye çalışıyorlar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz