İzmir'de endüstriyel robot yarışması düzenlenecek - Haberler

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İzmir'de endüstriyel robot yarışması düzenlenecek

AA, Zeynep Çelikkol - Teknoloji
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İzmir'de endüstriyel robot yarışması düzenlenecek

Endüstriyel robot yarışması First Robotics Competition İzmir'de gerçekleştirilecek.

İZMİR (AA) - Endüstriyel robot yarışması First Robotics Competition İzmir'de gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 4-6 Mart'ta, Fuar İzmir'de düzenlenecek yarışmada, 32'si Türkiye'nin 8 ilinden, 2'si Polonya'dan 34 takım yarışacak.

"Hızlı Tepki" temasıyla düzenlenen yarışmada takımlar, tema kapsamında belirlenen kurallar, sınırlı zaman ve kaynaklarla endüstriyel boyutta robotlar inşa edip programlayacak.

Her yıl düzenlenen ve İzmir'de ilk kez gerçekleştirilecek yarışma, bilim ve teknoloji alanında çalışma yapan gençleri motive etmeyi amaçlıyor.

Yarışma, Fikret Yüksel Vakfı ile Büyükşehir Belediyesine bağlı şirketler İZFAŞ ve İZELMAN iş birliğiyle yapılacak.

AA / Zeynep Çelikkol - Teknoloji

Polonya, Robot, İzmir, Mart, Teknoloji, Haberler

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