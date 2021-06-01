İzmir'de Endüstri 4.0 dönüşümü için Kaynak Verimliliği Merkezi hizmete sunulacak

İzmir'de sanayi kuruluşlarının Endüstri 4.0 ve dijitalleşme süreçlerinin hızlandırılması amacıyla İzmir Kaynak Verimliliği Merkezi Projesi hazırlandı.

İzmir'de sanayi kuruluşlarının Endüstri 4.0 ve dijitalleşme süreçlerinin hızlandırılması amacıyla İzmir Kaynak Verimliliği Merkezi Projesi hazırlandı.

İzmir Kalkınma Ajansının (İZKA) Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) iş birliğinde hayata geçirdiği proje, çevrim içi toplantıyla tanıtıldı.

Toplantıda konuşan İzmir Valisi ve İZKA Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Selim Köşger, geçen yılın başından beri yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm sektörlerde yeniden yapılanma gerekliliğini gösterdiğine işaret etti.

Türk sanayisinin dirençli olduğunu ve olağan dışı şartlara adapte olup yeni ivme ile yoluna koyulduğunu gördüklerini kaydeden Köşger, şöyle konuştu:

"Bölgemizdeki sanayilerin dönüşüm için gerekli altyapıya sahip olduğunu görüyoruz. Salgına rağmen 2020'de İzmir ve bölge ekonomisi yüzde 2'ye yakın büyüdü. İzmir ekonomisine sektörel açıdan baktığımızda yüzde 38'lik payla sanayi sektörü önde. Yani İzmir sanayi şehri. Dış ticaret fazlası vermeye, ülkeye döviz kazandırmaya devam ediyoruz. Dünyadaki gelişmelere ayak uydurmak, salgının etkilerini fırsata çevirmek üzere kaynak verimliliği programı önemli hale geldi."

"İzmir'e özgü bir model"

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da salgın sonrası ekonomi ve sanayi alanında kuralların yeniden yazılacağı bir dönüşümün içinde olduklarını, çevreye saygılı, otomasyon ve dijitalleşmeyle iç içe üretimin önemini artıracağına işaret etti.

Endüstri 4.0 ekseninde şekillenen sanayi dönüşümünü hayata geçirmenin İzmir'in küresel ekonomideki rekabetçi konumunu güçlendireceğini kaydeden Yorgancılar, şu bilgileri verdi:

"Bu doğrultuda Avrupa 4.0 Dönüşüm Merkezi ile yapılacak iş birliği kapsamında benzer bir merkezin kurulumu ve iş modelinin geliştirilmesi için gerek duyulan detaylı saha analiz çalışmaları 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir. UNDP Türkiye ile yapılacak çalışmalar ile bölgedeki OSB'ler başta olmak üzere ilgili tüm paydaşların katılımıyla İzmir'e özgü bir endüstriyel simbiyoz (ortak yaşam) modeli hayata geçirilecek ve sonuçları ülke çapında yaygınlaştırılacaktır. 4 seneye yayılacak olan çalışmalarla Kaynak Verimliliği Merkezine ilişkin iş modelini geliştirmeyi ve sonrasında İzmir'e bu merkezi kazandırmayı hedefliyoruz."

Proje kapsamında iş birliği yapılan RWTH Aachen Teknik Üniversitesi Avrupa 4.0 Dönüşüm Merkezi'nin Genel Müdürü Prof. Dr. Thomas Gartzen de merkezin çalışmaları hakkında bilgi vererek, iş birliği kapsamında bölgedeki işletmelerin dijital dönüşümde seviyelerini ve beklentilerini anlayacaklarını sonra da bir strateji çıkararak şirketlerin dijital dönüşüm adımlarında eşlik edeceklerini anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin