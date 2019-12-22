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İzmir'de "en uzun gece" koşusu düzenlendi

İzmir'de yılın en uzun gecesi 21 Aralık'ta 10 kilometrelik halk koşusu düzenlendi.

22.12.2019 00:12 | Son Güncelleme: 22.12.2019 00:18
İzmir'de

'de yılın en uzun gecesi 21 'ta 10 kilometrelik halk koşusu düzenlendi.


Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Kulübü tarafından gerçekleştirilen koşu, Üçkuyular Vapur İskelesi'nden başladı.

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nı takip eden koşuculara, Konak Vapur İskelesi önünden gruplar halinde katılım gerçekleşti.

Gündoğdu Meydanı'nda sona eren yaklaşık 10 kilometrelik koşuda dereceye girenlere plaket verildi.

Kaynak: AA
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