İzmir'de en kapsamlı korona virüs denetimi yapılıyor
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İzmir'de en kapsamlı korona virüs denetimi yapılıyor

İzmir'de en kapsamlı korona virüs denetimi yapılıyor Vali Köşger, plajlarda korona virüs önlemlerine uyulmasını konusunda uyardı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Türkiye genelinde uygulanan en kapsamlı korona virüs denetimi İzmir'de de yapılmaya başladı.

06.08.2020 12:08 | Son Güncelleme: 06.08.2020 12:15

İzmir'de en kapsamlı korona virüs denetimi yapılıyor

Vali Köşger, plajlarda korona virüs önlemlerine uyulmasını konusunda uyardı

İZMİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Türkiye genelinde uygulanan en kapsamlı korona virüs denetimi İzmir'de de yapılmaya başladı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, işletmeleri denetledikten sonra İzmirlilere maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı. Plajlarda kurallara uyulmaması konusunda da konuşan Vali Köşger, "Çeşme'de bu konuyla ilgili uygulama yapılan mekanlar oldu. Kurallara uyalım, maskemizi takalım, sosyal mesafeyi ayarlayıp hayatımıza devam edelim" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün yaptığı açıklamayla korona virüs salgınıyla ilgili olarak en kapsamlı denetimin bugün gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Bu kapsamda işyerleri, pazarlar, marketler, toplu taşıma, lokantalar, alışveriş alanları, kafeteryalar, yollar, ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında denetimler gerçekleştirilme kararı alınmıştı.

İzmir'de de denetimler Balçova ilçesi Vali Hüseyin Öğütcen Caddesinde yapılmaya başladı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, vali yardımcıları, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve zabıta ekipleri, cadde üzerindeki işletmeleri denetledi. Denetimler sırasında Vali Yavuz Selim Köşger, işletme sahipleri ve çalışanlarına tedbirlere uyum konusunda sorular sorup, uyarılar yaptı. Lokantalardaki müşterilerle de konuşan Vali Köşger, vatandaşlara maske ve sosyal mesafe hatırlatması yaptı.

Vali Köşger'den maske ve sosyal mesafe uyarısı

Denetimlerin ardından açıklama yapan Vali Köşger, "Yeni normalleşme sürecine herkesin uyum sağlaması gerekli. Süreci en iyi yöneten ülkeler arasında yer alıyoruz. Ancak biraz hızlı şekilde normalleşmeye başlanıldığını görüyoruz. İzmir bir turizm merkezi. Plajlarda sosyal mesafe kuralına, hijyene ve maskeye uyulmadığı hususu birkaç gündür gündemimizde. Çeşme'de bu konuyla ilgili uygulama yapılan mekanlar oldu. Kurallara uyalım, maskemizi takalım, sosyal mesafeyi ayarlayıp hayatımıza devam edelim. Hayatın ve ekonominin de devam etmesi lazım. Ülkemizin üretmesi gerekiyor. Eğlenmek isteyen vatandaşlarımızın da kurallara uyması gerekiyor. Vatandaşlarımızdan, yeni normali hızlı bir şekilde içselleştirmeleri ve hayatlarına bu çerçevede devam etmelerini bekliyoruz. Gereksiz yakınlaşmalara girmemek gerekiyor. İhtiyaç değilse seyahatler yapılmasın. İnşallah bunun da üstesinden geleceğiz. Ülke ekonomisini ve hayatı durdurmadan kurallara uyarak devam edeceğiz. Buradaki denetimlerde de Balçova esnafının kurallara uyduğunu gördük. İzmirlilere teşekkür ediyorum" dedi.

Denetimler, İzmir ve Türkiye genelinde uygulanmaya devam edecek.

İzmir'de en kapsamlı korona virüs denetimi yapılıyor

Kaynak: İHA

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