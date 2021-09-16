İzmir'de Elektrik Üretim AŞ adına kayıtlı taşınmazın özelleştirme ihalesi gerçekleştirildi

İzmir'in Aliağa ilçesinde özelleştirme kapsam ve programında bulunan taşınmazın nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının duyurusuna göre, Elektrik Üretim AŞ. adına kayıtlı, İzmir'in Aliağa ilçesi, Aliağa Mahallesi'ndeki 39 bin 862 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ve bu taşınmaz üzerinde bulunan yapıların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde, en yüksek teklif 130 milyon lira bedelle CSY Global Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından verildi.