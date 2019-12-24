İzmir'de elektrik akımına kapılan işçi öldü
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İzmir'de elektrik akımına kapılan işçi öldü

İzmir'in Dikili ilçesinde, elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.

24.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:46
İzmir'de elektrik akımına kapılan işçi öldü

'in ilçesinde, elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.

İZSU Bakım Onarım Dikili Teknik ve Uygulama biriminde çalışan Osman Pala, enerji hattındaki arızayı gidermek için çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı.

Çalışanların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde Pala'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Pala'nın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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