İzmir'de elektrik akımına kapılan işçi öldü
İzmir'in Dikili ilçesinde, elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.
İzmir'in Dikili ilçesinde, elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.
İZSU Bakım Onarım Dikili Teknik ve Uygulama biriminde çalışan Osman Pala, enerji hattındaki arızayı gidermek için çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı.
Çalışanların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde Pala'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Pala'nın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.