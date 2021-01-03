İzmir'de el yapımı patlayıcıyla yakalanan iki şüpheli serbest bırakıldı

İzmir'in Konak ilçesinde el yapımı patlayıcıyla yakalanan iki şüpheli, savcılık kararıyla serbest kaldı.

Ülkü Mahallesi'nde gözaltına alınan şüpheliler İ.İ. (31) ve A.T.A'nın (29), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden İ.İ. ifadesinde, uyuşturucu satıcılarınca tehdit edildiğini, kendisini korumak amacıyla A.T.A'dan el yapımı patlayıcı temin ettiğini söylediği öğrenildi.

Terör örgütü bağlantısı tespit edilmeyen şüpheliler, ifade işleminin ardından savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Konak ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın başlattığı Narko Alan Projesi'nde görevli polis ekipleri, dün Ülkü Mahallesi'nde şüphe üzerine İ.İ'yi durdurmuştu. Şüphelinin üst aramasında çiviyle güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı ele geçirilmişti. İ.İ'nin ifadesi üzerine A.T.A'nın evine operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan A.T.A'nın evinde yapılan aramada da el yapımı patlayıcı ile pompalı tüfek bulunmuştu.

Şüphelilerin, uyuşturucu, bıçakla yaralama gibi suçlardan kaydının bulunduğu öğrenilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör