İzmir'de "Ekonomik Krize Çözüm Kurultayı"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Halkın ihtiyaçlarını çok iyi bir şekilde planlayıp kaynakları doğru yerlere yatıracağız. İthalatımızı sınırlayacağız. Gümrük duvarlarımızı dikeceğiz. Yerli pamukçumuzu, yerli üreticimizi koruyacağız. Üretimi geliştiren bir gümrük politikası izleyeceğiz." dedi.

İzmir'de bir otelde düzenlenen "Ekonomik Krize Çözüm Kurultayı"nda konuşan Perinçek, İzmir'de toplu sözleşme için eylemde olan işçilere dayanışma duygularını gönderdiklerini belirtti.

Türkiye'nin her yıl 60-70 milyar ticaret açığı verdiğini söyleyen Perinçek, çözüm sloganının "üretici baş tacı", üretime pranga vuran siyasetlerin ise yanlış olduğunu ifade etti.

Zorlukların çözümü için Türkiye'deki bütün üretici sınıflarına görev düştüğünü dile getiren Perinçek, şunları kaydetti:

"Plan yapacağız. Türkiye'nin ürettiği nedir, ne kadarını tüketime, devlet giderlerine harcayacağız, ne kadarını tasarruf edeceğiz, bunu hangi verimli alanlara yatıracağız. Bunlara bakacağız. Halkın ihtiyaçlarını çok iyi bir şekilde planlayıp kaynakları doğru yerlere yatıracağız. İthalatımızı sınırlayacağız. Gümrük duvarlarımızı dikeceğiz. Yerli pamukçumuzu, yerli üreticimizi koruyacağız. Üretimi geliştiren bir gümrük politikası izleyeceğiz. Her yıl 19 milyar dolar motorlu araç ithal ediyor Türkiye. İthal etmezsen hiçbir şey olmaz. Yerli otomobillerimiz var. Birbirimize satarız. Biraz otobüse, tramvaya bineriz. Bu dar boğazdan geçeriz.

'Üretin' diye bir boru çalacağız. Tarımı destekleyeceğiz. Küçük ve orta boy sanayicilerimizi yeniden üretime yönlendireceğiz. Kooperatifler yapacağız. Çok sayıda şirketin iflas ettiğini biliyoruz. İflas eden şirketleri kamulaştıracağız. Kamu tasarruf yapacak. Merkez Bankası'nı güçlendireceğiz. Merkez Bankası bağımsız olmaz."

Ekonomist Enis Musluoğlu da Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıdan kurtulmasının tek yolunun üretim ekonomisi olduğunu vurgulayarak, "Ekonomideki tıkanmaların önünü açmak için 21. yüzyılın sunduğu bütün teknolojik olanakları en iyi şekilde değerlendiren, katma değeri yüksek ürünleri öne çıkaran bir üretim ekonomisine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Çağatay Özcan Kokulu ise yeni yüzyılın en stratejik sektörlerinin tarım ve gıda olduğunu belirterek, "Tarım ve gıdayı kontrol edenler dünyayı da kontrol edecekler." ifadesini kullandı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis üyesi ve iş adamı Ergin Erdinç de yeni İpek Yolu projesine değinerek, "Türkiye'nin sanayi ihracatına baktığımızda yoğun olarak Avrupa Birliği (AB) ve Kuzey Afrika ülkelerine yönelik olduğunu görmekteyiz. Çin'den AB ve Kuzey Afrika ülkelerine yapılan ihracat 40-45 gün iken İpek Yolu ile bu süre 10-15 güne düşecektir. Bizim bunu fırsata çevirmemiz lazım. Akdeniz içinde olan İzmir, Akdeniz'deki 3 doğal limandan birisidir." diye konuştu.

Kaynak: AA