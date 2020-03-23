İzmir'de ekmek fırınlarına koronavirüs bilgilendirmesi İZMİR'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda işletmelerini ziyaret ederek hijyenik üretim yapılması için uyarılarda bulundu.

İZMİR'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda işletmelerini ziyaret ederek hijyenik üretim yapılması için uyarılarda bulundu. Gıda işletmelerine yönelik bir eğitim seferberliği başlattıklarını söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, gıda ürünlerine minimum düzeyde temasın önemli olduğunu hatırlatarak paket içinde satışın artması gerektiğini vurguladı.

Dünyayı sarsan koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesiyle yurt genelinde önlemler sıklaştırıldı. Vaka sayılarında artış tespit edilirken İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de gıda işletmelerini ziyaret ederek hijyenik üretim yapılması için uyarılarda bulundu. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, kent genelindeki gıda işletmelerinin tamamına yönelik denetim değil eğitim seferberliği başlattıklarını söyleyerek koronavirüse karşı doğru bilgilenmenin önemine dikkat çekti. Vatandaşların ve işletme sahiplerinin nasıl davranması gerektiğine yönelik ziyaretler düzenlediklerini anlatan Özen, "Bugün bu ziyaretlerin ilk günündeyiz. Ekmek üreten bir fabrikadayız. Burası çok önemli bir yer. Ekmek, hijyen ve sağlıklı kurallarına maksimum düzeyde riayet edilerek üretilirse insanlar da o kadar sağlıklı beslenmiş olur. İşletmelere hangi kurallara uymaları gerektiğini açık açık söylüyoruz" dedi. Bir gıda işletmesinin giriş kapısından itibaren belli kurallara uyarak üretime dahil olması gerektiğini hatırlatan Özen, üretimde kullanılan alet ve ekipmanlar ile çalışanların da hijyen kurallarına uymaları gerektiğini ifade etti. Belirlenen hijyen kurallarına maksimum düzeyde uyulması halinde sürecin daha rahat atlatılabileceğini anlatan Özen, şunları söyledi:

"Üretim ekipmanlarımızı hem üretimin başlangıcında hem sonunda temizlersek mekanın zeminini giriş kapısından itibaren günde 1 kez temizlersek buradan çıkan ürünler de sağlıklı olur. Vatandaşlar güvenilir gıdaya ulaşmış olur. Vatandaşların da dikkat etmesi gereken hususlar var. İşletmelere girdiklerinde sadece aldıkları ürünlere temas etmelerini başka ürünlere dokunmamalarını rica ediyoruz. Maske, eldiven takmalarını ve mümkün olduğunca evden çıkmamalarını öneriyoruz. Artık bakkallarda açık alanda ürün istemiyoruz. Özellikle kuru yemiş satışlarının açıkta yapılmasını istemiyoruz. Yani ürüne en minimum seviyede temas önemli. İster hazır gıda olsun ister paketli gıda olsun zeminle ürünün temas etmesini istemiyoruz. Ekmekler paket içinde satılmalı. Maksimum düzeyde dışarıyla temasını keserek virüsle temasını minimuma indiriyoruz. Bu hafta eğitim veriyoruz. Amacımız işletmelere ceza keserek müeyyide uygulamak değil. Amacımız işletmeleri bilinçlendirmek hijyen ve temizlik kurallarına uygun üretim yaptırtmayı sağlamak. Bunu sağladığımızda bir müeyyide ve yaptırıma da gerek kalmayacak."PENCEREDEN SATIŞ ÖNERİSİKoronavirüs tedbirleri kapsamında satış noktalarında da bazı kısıtlamalar getirildiğini ifade eden Mustafa Özen, işletmelerin içine girmeden pencereden satış uygulamasının doğru olduğunu dile getirdi. Özen, "Daha önce işletmenin içine girip ekmek alışverişi yapılıyordu. Koronavirüsle ilgili tedbirler hayata geçirildikten sonra böyle bir yapı tavsiye edildi. Müşteriler hiç içeri girmeyip bir yere temas etmeden ekmeklerini alabiliyorlar. Bu önlemi bütün işletmelerin almasını istiyoruz. İşletme içindeki sirkülasyonu azaltarak insan yığılmasının önüne geçmemiz gerekiyor. Müşteri çok fazlaysa dışarıda kuyruk oluşturup parça parça içeri alınmalı. Bütün bunlar işletmelerin sorumluluğudur" diye konuştu.

Kaynak: DHA