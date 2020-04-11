İzmir'de ekmek dayanışması
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İçişleri Bakanlığı, İzmir, Güncel

İzmir'de ekmek dayanışması

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca açıklanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı genelgesi kapsamında, ekmek fırınları hizmet vermeye devam ediyor.

11.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:51
İzmir'de ekmek dayanışması

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca açıklanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı genelgesi kapsamında, ekmek fırınları hizmet vermeye devam ediyor. İzmir'in Buca ilçesindeki bir ekmek fırını ise, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan ve işe gitmeyen vatandaşlar için bir kampanya başlattı. Fırın, iki haftadır devam eden kampanya kapsamında, sokağa çıkma yasağı günlerinde de ihtiyacı olan vatandaşlara araçla mahalle aralarında gezerek ekmek dağıtımı yapıyor.

İçişleri Bakanlığı'nca dün saat 00.00'dan itibaren uygulanmaya başlanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının ardından yayınlanan genelgeyle, ekmek fırınlarının hizmet vermeye devam edeceği açıklandı. Fırınlar, ekmek ihtiyacı olan vatandaşlar için mahalle aralarında dolaşan araçlarla ekmek satışına devam ediyor. İzmir'in Buca ilçesindeki bir fırın ise, koronavirüs salgını kapsamında sıkıntı yaşayan ihtiyaç sahipleri için bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında fırına ekmek ihtiyacı olduğunu söyleyerek gelen vatandaşlara, ücretsiz taze ekmek verildi. Sokağa çıkma yasağı başladığından beri ise, fırın çalışanları gezici araçlara ekmekleri yükleyerek, mahalle aralarına gidiyor. İhtiyaç sahipleri bu araçlardan ekmeklerini alıyor. İki haftada 150 bin ücretsiz ekmek verdiklerini söyleyen fırın işletmecisi Hüseyin Pala, "İşine ara veren, durumu kötü olan vatandaşlara ücretsiz ekmek veriyoruz. Askıda ekmek uygulamamız da var yıllardır. Buradaki mahalle sakinleri de askıda ekmek uygulamasına destek çıkıyor, onlara da teşekkür ediyoruz. Maksadımız insanlara yardım etmek, birlik olmak. Ülkenin bu zor durumunda ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak istiyoruz. İnsanların çekinmesine gerek yok, gelmeleri yeter. İnsanlar karnını doyursun bize yeter. Parası olmayan kişiler istedikleri zaman simit, boyoz, poğaça da alabiliyorlar. Biz bu konuda sınır koymuyoruz. Koronavirüs tehlikesi geçene kadar, bu zor süreçten çıkana kadar bu kampanyayı devam ettirmeyi düşünüyoruz. İhtiyacı olan insana her zaman kapımız açık. İhtiyacı olan istediği kadar alabiliyor, müşterimize verdiğimiz taze ve sıcak ekmeğimizden veriyoruz" diye anlattı.


Kaynak: DHA

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