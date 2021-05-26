İzmir'de ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Soğukpınar Mahallesi'nde görevli bekçiler, şüphe üzerine Ü.Ş'yi (22) durdurdu.
Ü.Ş'nin elindeki poşette, ekmek arasına gizlenmiş, satışa hazır halde 18 küçük pakette uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kürşat Gürbüz