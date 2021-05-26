İzmir'de ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

İzmir'de ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Kürşat Gürbüz - Haberler | Güncel

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Soğukpınar Mahallesi'nde görevli bekçiler, şüphe üzerine Ü.Ş'yi (22) durdurdu.

Ü.Ş'nin elindeki poşette, ekmek arasına gizlenmiş, satışa hazır halde 18 küçük pakette uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kürşat Gürbüz

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 123,88, Ankara'da 123,02, İzmir'de 72,75 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 123,88, Ankara'da 123,02, İzmir'de 72,75 oldu.
Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu
Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu
İSTANBUL VE ANKARA MERKEZLİ TÜRKİYE GENELİNDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
İSTANBUL VE ANKARA MERKEZLİ TÜRKİYE GENELİNDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Binali Yıldırım
Magazin Alişan Müge Anlı Ebru Gündeş Demet Akalın
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Lukas Podolski
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'de ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.05.2021 23:41:54. #1.11#

title