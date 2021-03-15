İzmir'de ekmek arasına gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi
İzmir'in Konak ilçesinde, ekmek arasına zulalanmış 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in Konak ilçesinde, ekmek arasına zulalanmış 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, dün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Gaziler Caddesi'nde uygulama yaptı.
Kimlik bilgileri kontrol edilen A.Ş. (19) ile B.H.H'ye (28), sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası uygulandı.
A.Ş'nin elindeki poşeti inceleyen ekipler, ekmek arasına gizlenmiş 400 gram sentetik uyuşturucu buldu.
Gözaltına alınan şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel