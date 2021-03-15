İzmir'de ekmek arasına gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İzmir'de ekmek arasına gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi

15.03.2021 10:17 | Son Güncelleme: 15.03.2021 10:23
İzmir'de ekmek arasına gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi

İzmir'in Konak ilçesinde, ekmek arasına zulalanmış 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde, ekmek arasına zulalanmış 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, dün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Gaziler Caddesi'nde uygulama yaptı.

Kimlik bilgileri kontrol edilen A.Ş. (19) ile B.H.H'ye (28), sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası uygulandı.

A.Ş'nin elindeki poşeti inceleyen ekipler, ekmek arasına gizlenmiş 400 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Nükhet Duru Ayşegül Çınar
Spor Ersun Yanal Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Halis Özkahya Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de ekmek arasına gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 10:24:57. #1.14#
title