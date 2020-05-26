İzmir'de ekin tarlaları küle döndü İzmir'in Tire ilçesinde ekin tarlaları çıkan yangında küle döndü.

İzmir'in Tire ilçesinde ekin tarlaları çıkan yangında küle döndü.

Tire ilçesi Kazantepe mevkiindeki otluk alanda yangın çıktı. Büyük bir alana yayılarak kısa sürede büyüyen alevler ekili alanlara sıçradı. Çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü. Yangında ekili araziler büyük zarar gördü. - İZMİR

Kaynak: İHA