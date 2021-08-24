İzmir'de eğlence merkezi önündeki cinayetle ilgili gözaltı sayısı 6'ya yükseldi
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İzmir'de eğlence merkezi önündeki cinayetle ilgili gözaltı sayısı 6'ya yükseldi

İzmir'de eğlence merkezi önündeki cinayetle ilgili gözaltı sayısı 6'ya yükseldi
Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel

İzmir'in Çeşme ilçesinde eğlence merkezi önünde bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde eğlence merkezi önünde bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

Alaçatı Mahallesi'nde 21 Ağustos gecesi bir eğlence merkezi önünde iki grup arasında çıkan kavgada Alpay Kalyon'un bıçakla öldürülmesine ilişkin polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay sonrası yakalanan 3 şüphelinin saklandığı otelin ve eğlence merkezinin sahibi olan C.G. ile otelde görevli 2 şüpheliyi daha "yardım ve yataklık" suçlamasıyla gözaltına aldı.

Böylece olaya ilişkin gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

Kavgayı ayırmak istemiş

Bu arada olayla ilgili görgü tanıkları ve gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin emniyetteki ilk ifadelerine göre, eğlence merkezinde alkollü bir kişi olay çıkardığı gerekçesiyle dışarı atıldı ve bu kişi yanındaki kadını darbetti, eğlence merkezinde çalışan kişiler de olaya müdahale etti. Bu sırada eşiyle eğlence merkezi önünde bulunan Alpay Kalyon da bir kadının darbedildiğini görerek müdahale etmeye çalıştı, çalışanlarla yaşanan arbede sırasında bıçaklı saldırıya uğradı.

Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olay

Alaçatı Mahallesi'nde bir eğlence merkezi önünde çıkan kavgada Alpay Kalyon (33) bıçaklanarak öldürülmüştü. Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet zanlısı olduğu öne sürülen F.B. ve olaya karışan arkadaşları M.T. ile O.G'yi Dalyan Mahallesi'ndeki bir otelde saklandıkları sırada gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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İzmir'de eğlence merkezi önündeki cinayetle ilgili gözaltı sayısı 6'ya yükseldi - Haberler
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