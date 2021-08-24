Eğlence merkezi önündeki cinayete ilişkin adliyeye sevk edilen 4 kişi serbest bırakıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde eğlence merkezi önünde bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde eğlence merkezi önünde bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alaçatı Mahallesi'nde 21 Ağustos gecesi bir eğlence merkezi önünde iki grup arasında çıkan kavgada Alpay Kalyon'un bıçakla öldürülmesine ilişkin polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay sonrası yakalanan 3 şüphelinin saklandığı otelin ve eğlence merkezinin sahibi olan C.G. ile otelde görevli 2 şüpheliyi daha "yardım ve yataklık" suçlamasıyla gözaltına aldı.

Böylece olaya ilişkin gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan otelin ve eğlence merkezinin sahibi olan C.G. ile otel müdürü O.S. işletme müdürü M.A. ve şüphelilerin bindiği aracın sürücüsü O.G. adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayı gerçekleştirdiği gerekçesiyle gözaltında bulunan F.B. ile kavgaya karışan M.T'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüphelilerin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kavgayı ayırmak istemiş

Bu arada olayla ilgili görgü tanıkları ve gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin emniyetteki ilk ifadelerine göre, eğlence merkezinde alkollü bir kişi olay çıkardığı gerekçesiyle dışarı atıldı ve bu kişi yanındaki kadını darbetti, eğlence merkezinde çalışan kişiler de olaya müdahale etti. Bu sırada eşiyle eğlence merkezi önünde bulunan Alpay Kalyon da bir kadının darbedildiğini görerek müdahale etmeye çalıştı, çalışanlarla yaşanan arbede sırasında bıçaklı saldırıya uğradı.

Olay

Alaçatı Mahallesi'nde bir eğlence merkezi önünde çıkan kavgada Alpay Kalyon (33) bıçaklanarak öldürülmüştü. Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet zanlısı olduğu öne sürülen F.B. ve olaya karışan arkadaşları M.T. ile O.G'yi Dalyan Mahallesi'ndeki bir otelde saklandıkları sırada gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı