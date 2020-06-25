İzmir'de eğlence mekanı önünde silahlı kavga: 2 yaralı
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İzmir'de eğlence mekanı önünde silahlı kavga: 2 yaralı

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir eğlence mekanında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

İzmir'de eğlence mekanı önünde silahlı kavga: 2 yaralı
25.06.2020 04:49 | Son Güncelleme: 25.06.2020 05:15

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir eğlence mekanında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Alsancak 1484 sokakta bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine, iki grup birbirine girdi. Arbede sırasında silahlar konuştu. Olayda, Mustafa Talha Ö. (25) sol bacağından, Hidayet B. (30) ise omzundan vuruldu. Olayın ardından şüpheliler kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahalede bulundu. Yaralılardan Hidayet B. ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Mustafa Talha Ö. ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri, silahlı kavganın yaşandığı yerde incelemelerde bulundu. Ayrıca, olaya karıştığı ileri sürülen şüpheli ve şüphelilerin tespit edilmesi ve kimliklerinin belirlenmesi için çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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