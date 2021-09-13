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İZMİR'DE EĞİTİMDE YENİ YIL İÇİN ÇELENK TÖRENİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İZMİR'DE EĞİTİMDE YENİ YIL İÇİN ÇELENK TÖRENİ

İZMİR'de yeni yıl eğitim öğretim dönemi çelenk töreniyle başladı.

İZMİR'de yeni yıl eğitim öğretim dönemi çelenk töreniyle başladı. İl Milli Egitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "Dünyada hemen her alanda giderek daha çok söz sahibi olan ülkemizin şanlı bayrağını eğitim alanında da en yükseklere taşımak için İzmir eğitim ailesi olarak, tüm paydaşlarımızla bu öğretim yılında çalışmalarımıza azim ve kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

İzmir'de 2021-2022 Eğitim Öğretim Haftası nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni gerçekleşti. İl Milli Egitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, şube müdürleri, öğretmen ve öğrenciler törene katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından anıta çelenk sunuldu.

Konuşma yapan İl Milli Egitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan zorlu salgın koşullarında, öğrencilerimiz için gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerini alarak yüz yüze eğitime başlamanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Şüphesiz ki aziz milletimizin en kıymetli emaneti olan öğrencilerimize sağladığımız sağlıklı eğitim ortamının sürdürülmesi, bizim için en önemli vazifedir. Dünyada hemen her alanda giderek daha çok söz sahibi olan ülkemizin şanlı bayrağını eğitim alanında da en yükseklere taşımak için İzmir eğitim ailesi olarak, tüm paydaşlarımızla bu öğretim yılında çalışmalarımıza azim ve kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Program şeref defterinin imzalanmasıyla son buldu.

İZMİR'DE EĞİTİMDE YENİ YIL İÇİN ÇELENK TÖRENİ

İZMİR'DE EĞİTİMDE YENİ YIL İÇİN ÇELENK TÖRENİ

İZMİR'DE EĞİTİMDE YENİ YIL İÇİN ÇELENK TÖRENİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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