İzmir'de Eğitim Uçağı Düştü: Pilot Adayı Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
İzmir'in Torbalı ilçesinde düşen eğitim uçağında pilot adayı yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İzmir Valiliği, kazayla ilgili incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

1) İZMİR'DE EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ

İZMİR'in Torbalı ilçesinde eğitim uçağı düştü. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Torbalı ilçesi Subaşı Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir mısır tarlasına eğitim uçağı düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kurtarma çalışması başlattı.

PİLOT ADAYI YAŞAMINI YİTİRDİ

İzmir İli Torbalı İlçesi Kırbaş Mahallesi'nde düşen eğitim uçağının Selçuk Havalimanı'ndan havalandığı, kazada pilot adayının yaşamını yitirdiği bildirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İzmir'in Torbalı İlçesi Kırbaş Mahallesi'nde düşen eğitim uçağıyla ilgili İzmir Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Selçuk Havalimanından havalanan Türk Hava Kurumuna (THK) ait eğitim uçağı, Torbalı İlçesi Kırbaş Mevkiinde 03.09.2025 (bugün) sabah saatlerinde kaza kırıma uğramıştır. İlgili ekiplerimiz hızlıca olay yerine intikal etmiş ve yapılan ilk incelemelerde 1994 doğumlu Pilot Berfu Hatipoğlu'nun hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Kaza ile ilgili inceleme ve tahkikat sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
