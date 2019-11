İzmir'de eğitim personeli, nefes alma ve fiziki egzersiz hareketleri yaptı

01.11.2019 13:24

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın 'Sağlık için hareket et' projesi kapsamında, hareketli ve sağlıklı yaşama dikkat çekmek için harekete geçen İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanı 550 kişi, nefes alma ve egzersiz hareketleri yaptı.

İl Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi başta olmak üzere, milli eğitim müdür yardımcıları ve İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarıyla birlikte yaklaşık 550 personel katıldı. Beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde doğru nefes alma ve fiziki egzersiz hareketlerinin yapıldığı etkinlikte el broşürü ve 'her gün 10 bin adım' logolu bardak altlığı dağıtıldı.

Kaynak: DHA

'ÇOCUKLAR SOKAKTA OYNAMALI'İl Milli Eğitim Müdürü Yahşi, hareketsiz yaşamın obeziteyi artırdığına dikkat çekerek, şunları söyledi: "Obezitenin önde gelen nedenlerinden biri de fiziksel hareketsizlik. Obezite eğilimi özellikle çocuklarımızda alarm verici düzeye geldi. Çağımızın vebası obezite ve diyabetle mücadelede İl Sağlık Müdürlüğü ile iş birliği halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aynı zamanda evlatlarımızı bilgisayar önünden alarak sokak oyunları oynamaya teşvik etmek amacıyla İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile imzaladığımız protokol çerçevesinde okul mahalle spor kulüplerini hayata geçirdik. Bizler de bugün onlara örnek olabilmek adına 'Sağlık için hareket et' diyerek, farkındalık oluşturmak istedik. Doktorlar, depresyonun azaltılması, kemik sağlığı, kas kuvveti ve kalp-solunum kapasitesinin geliştirilmesi için yetişkin bireylere her gün en az 30 dakika orta şiddetli fiziksel aktivite öneriyor. Herkes harekete geçmeli ve her gün 10 bin adım atmalı."